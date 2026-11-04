A pocas horas de su presentación ante el Papa León en las instalaciones del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, el cantante Abel Pintos habló sobre las expectativas que genera el encuentro, los preparativos y el significado de participar de una jornada especial junto a la comunidad anfitriona. El artista destacó la emoción que vivió durante el ensayo y remarcó la importancia de compartir el momento con quienes recibirán al Pontífice.

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Al referirse a la prueba de sonido y a los preparativos, Pintos señaló que “se vivió con mucha emoción”. Además, subrayó que “esta es la casa de quienes lo reciben” y valoró la posibilidad de “no solamente venir a cantar para el Papa, sino también de venir a compartir con todos ellos que otra vez son los dueños de casa”.

Pese a las sensaciones positivas que dejó el ensayo, el cantante reconoció que todavía resulta difícil anticipar el impacto de la experiencia. “Uno no dimensiona lo que probablemente sea cuando suceda verdaderamente”, expresó.

Por otra parte, al recordar el proceso que comenzó con la recepción de la carta del Vaticano a fines de septiembre, Pintos hizo hincapié en la fe con la que él y su equipo afrontaron la preparación del evento, antes de definirse como “un hombre de fe”.

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En esa línea, explicó que trabajaron “pensando y entregándonos a todos los detalles” para ofrecer lo mejor durante la presentación. También reconoció que “va a haber muchas emociones que canalizar” y resumió su manera de afrontar la experiencia con una frase: “Uno propone y después Dios dispone”.

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Al hablar sobre la visita del Papa León, el músico destacó especialmente la decisión del Pontífice de acercarse a la comunidad del Cotolengo. “Él elige venir aquí, a visitarnos, a visitar a todos nuestros hermanos acá en su lugar”, sostuvo.

Finalmente, Pintos reconoció que la magnitud del encuentro solo podrá comprenderse plenamente cuando ocurra. “No hay manera de dimensionar ciertas emociones a momentos tan particulares”, afirmó. De cara a la presentación, aseguró que tanto él como su equipo están preparados y felices ante la posibilidad de vivir una jornada que estará atravesada por la música, la fe y la emoción.

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