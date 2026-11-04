El dúo Baglietto Vitale regresará a Mar del Plata el sábado 7 para presentar Bodas de coral, su nuevo álbum, con un espectáculo en el Centro de Arte Radio City Roxy (San Luis 1750). El concierto comenzará a las 21:00 y celebrará los 35 años de trayectoria compartida entre Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale, con canciones de amor, nuevas versiones y melodías que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones.

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Treinta y cinco años de música compartida reúnen innumerables recuerdos, kilómetros recorridos, proyectos, anécdotas, éxitos y experiencias personales. En ese camino, ambos artistas mantienen intactas las ganas de seguir creando y eligen celebrar su vínculo artístico con un nuevo trabajo discográfico.

El título del álbum remite a las llamadas “bodas de coral”, una denominación asociada a los 35 años de una relación. En este caso, la propuesta celebra una historia construida sobre la amistad, el compañerismo y la pasión por la música, con un repertorio centrado en canciones románticas.

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Luego de su última presentación en Mar del Plata junto a la Trova Rosarina, el dúo volverá a encontrarse con el público local para compartir en vivo las composiciones de este nuevo disco y repasar parte de su recorrido artístico.

El espectáculo propone, además, explorar canciones de otros géneros y generaciones. Entre las versiones que forman parte de esta búsqueda aparecen Penumbras de Sandro, y Cartas amarillas, popularizada por Nino Bravo, interpretadas con la voz de Baglietto y los arreglos musicales de Vitale.

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La combinación entre la expresividad vocal de Baglietto y el trabajo instrumental de Vitale constituye uno de los ejes del proyecto. El álbum se completa con una cuidada propuesta visual y la participación de una banda integrada por músicos que acompañan el carácter refinado y potente de la obra.

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