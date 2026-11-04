Daniel Bifulco, actor y humorista que integró el histórico trío Los Jaimitos, murió a los 56 años. Fue encontrado sin vida en su domicilio y, según las primeras informaciones, habría sufrido un infarto.

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Bifulco alcanzó popularidad como parte del grupo humorístico que conformó junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta en VideoMatch, el ciclo conducido por Marcelo Tinelli. En los últimos años, el trío había retomado sus apariciones a través de las redes sociales, donde volvió a conectar con el público que lo recordaba por sus personajes.

En una entrevista reciente, el actor había contado una anécdota que vinculaba el nacimiento de Los Jaimitos con uno de los momentos más importantes de su vida personal: el nacimiento de su hija Luciana, el 5 de abril de 2001.

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Ese día tenía programada una cesárea para el nacimiento de su hija, pero también debía grabar una nota para el programa. Ante la posibilidad de que no pudiera participar, la producción ya buscaba un reemplazo. Sin embargo, sus compañeros propusieron encontrarse a las cinco de la mañana para grabar el material antes de que Bifulco fuera al sanatorio.

La grabación se realizó y una Traffic lo trasladó directamente al hospital. Después del nacimiento de Luciana, el humorista incluso llegó a presentarse en el programa. «Gracias a mis amigos, porque ya la producción general buscaba un reemplazo. Mis amigos me hicieron la gamba y nacieron Los Jaimitos y nació mi hija», había recordado.

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La coincidencia entre ambos acontecimientos quedó como una de las historias más entrañables de su trayectoria, que ahora es recordada tras su muerte.

Fuente: Infobae

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