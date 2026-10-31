El Centro Cultural Victoria Ocampo de Mar del Plata presentó su programación de actividades para noviembre, con una agenda que combinará exposiciones, cine, música, ferias y propuestas formativas. El espacio, ubicado en Matheu 1851, abrirá sus puertas de martes a jueves de 13:00 a 17:00 y de viernes a domingo de 15:00 a 19:00.

Ads

La oferta expositiva incluirá la muestra permanente Victoria, sus pasos por nuestra ciudad, un recorrido literario y fotográfico por el legado de la escritora Victoria Ocampo. También continuará la exhibición temporaria Nudos, que reúne obras multidisciplinarias de Florencia González Ortega, Lucila Calderín, Ceci Catoi, Martina Ricalde Gómez, Facundo Pereyra, Juan Ramón Giménez y Luciana Colacci.

En el plano audiovisual, el parque del museo será escenario de un ciclo de proyecciones al aire libre a partir del viernes 6 de noviembre. La propuesta se desarrollará a las 20:00, en el marco del Festival organizado por el EMTURyC y el Espacio INCAA.

Puede interesarte

La programación incluirá películas como Gilda, Un lugar en el mundo, Yo Narciso, Parque Lezama y La Virgen de la Tosquera. Además, el viernes 13 se realizará un conversatorio entre Oscar Barney Finn y Julio Neveleff.

La agenda musical tendrá distintas presentaciones durante el mes. El FLP Trío actuará el 19 de noviembre, mientras que el dúo Del Hoyo-Barissani se presentará el 20. Por su parte, el espectáculo Ti boglio bene, con Silvina Zoratti y Oscar Salomoni, llegará el 27 de noviembre.

Ads

Entre las actividades comunitarias se destacan el Festival Etcétera, previsto para el 21 de noviembre, y la 16ª edición de la Feria Verde El Jardín de los Sentidos, que se desarrollará durante el fin de semana del 28 y 29.

Puede interesarte

Durante noviembre también continuarán los talleres de Paisajismo, el espacio de formación Frecuencia Streaming y las visitas guiadas destinadas a delegaciones escolares, que forman parte de las propuestas educativas y culturales de la institución.

Ads