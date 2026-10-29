El reconocido actor británico Patrick Stewart, figura icónica de la actuación que alcanzó la fama mundial por sus interpretaciones del capitán Jean-Luc Picard en la saga de ciencia ficción Star Trek y del profesor Charles Xavier en las películas de X-Men, murió en Los Ángeles a los 86 años.

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La noticia fue confirmada por su representante, Kelly Bush Novak, quien señaló que el actor atravesó “un breve y conmovedor recorrido con la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy”.

Formado en la tradición del teatro shakespeariano e integrante histórico de la Royal Shakespeare Company, Stewart construyó una carrera que logró conectar el teatro clásico con algunas de las franquicias más reconocidas del cine y la televisión. Además de sus papeles más emblemáticos, participó en producciones como Excalibur, Duna y la serie animada American Dad!.

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A lo largo de su trayectoria, el intérprete recibió múltiples nominaciones a los premios Emmy y Globos de Oro. Su trabajo dejó una huella tanto en el teatro como en la cultura popular contemporánea, con personajes que trascendieron generaciones y consolidaron su lugar entre las figuras reconocidas de la actuación internacional.

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