Mir Nicolás, Sosa 66s y Mati RJ se presentan en Club TRI
Los artistas compartirán escenario el viernes 30 de octubre, desde las 20, en el espacio ubicado en 20 de Septiembre 2650, Mar del Plata. La fecha reunirá distintas expresiones de la escena urbana argentina, con propuestas que combinan hip hop y exploración sonora.
Club TRI recibirá el viernes 30 de octubre a Mir Nicolás, Sosa 66s y Mati RJ en una fecha dedicada a la música urbana. El encuentro comenzará a las 20 en el espacio de 20 de Septiembre 2650 y las entradas se encuentran disponibles a través de Articket.
Mir Nicolás es uno de los exponentes del hip hop argentino e hispano. Nacido en 1996 en Pablo Podestá, comenzó a ganar reconocimiento en 2018 con Ingrávidos La Industria, trabajo que realizó junto a Ruin. Luego publicó La Ciencia de las Malas Manías (2019), 29 (2021) y su debut solista, SP.I (2024).
Su estilo se caracteriza por las rimas complejas, los juegos asonantes y una escritura de tono poético y abstracto. Bajo el alias Voyager, además, desarrolla una búsqueda sonora basada exclusivamente en samples de música argentina.
Por su parte, Sosa 66s construye una identidad musical atravesada por una estética nocturna y un sonido melancólico y moderno. Sus canciones exploran los vínculos, el amor, la introspección y los procesos personales, con melodías suaves y una interpretación cercana. Entre sus temas se encuentran “Princesa”, “Alas”, “Tesoro” y “Tal para cual”.
El artista también viene consolidando su recorrido en vivo: agotó las entradas para su primera presentación en El Emergente y luego actuó como opening de Zeballos en Ferro. A eso se sumaron una gira por Rosario, Santa Fe y Córdoba, y un Uniclub completamente agotado el 21 de agosto. Con proyectos como Ciclos y Deskartes, continúa desarrollando una propuesta que combina vulnerabilidad, identidad estética y sonidos urbanos contemporáneos.
La programación se completa con Mati RJ, quien formará parte de la fecha junto a los otros dos artistas. El encuentro propone reunir diferentes recorridos y búsquedas dentro de la música urbana en el escenario de Club TRI.
Las entradas pueden adquirirse de manera online a través de Articket https://articket.com.ar/MIR-NICOLAS-SOSA-66S-MATI-RJ-EN-CLUB-TRI/