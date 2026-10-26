Club TRI recibirá el viernes 30 de octubre a Mir Nicolás, Sosa 66s y Mati RJ en una fecha dedicada a la música urbana. El encuentro comenzará a las 20 en el espacio de 20 de Septiembre 2650 y las entradas se encuentran disponibles a través de Articket.

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Mir Nicolás es uno de los exponentes del hip hop argentino e hispano. Nacido en 1996 en Pablo Podestá, comenzó a ganar reconocimiento en 2018 con Ingrávidos La Industria, trabajo que realizó junto a Ruin. Luego publicó La Ciencia de las Malas Manías (2019), 29 (2021) y su debut solista, SP.I (2024).

Su estilo se caracteriza por las rimas complejas, los juegos asonantes y una escritura de tono poético y abstracto. Bajo el alias Voyager, además, desarrolla una búsqueda sonora basada exclusivamente en samples de música argentina.

Por su parte, Sosa 66s construye una identidad musical atravesada por una estética nocturna y un sonido melancólico y moderno. Sus canciones exploran los vínculos, el amor, la introspección y los procesos personales, con melodías suaves y una interpretación cercana. Entre sus temas se encuentran “Princesa”, “Alas”, “Tesoro” y “Tal para cual”.

El artista también viene consolidando su recorrido en vivo: agotó las entradas para su primera presentación en El Emergente y luego actuó como opening de Zeballos en Ferro. A eso se sumaron una gira por Rosario, Santa Fe y Córdoba, y un Uniclub completamente agotado el 21 de agosto. Con proyectos como Ciclos y Deskartes, continúa desarrollando una propuesta que combina vulnerabilidad, identidad estética y sonidos urbanos contemporáneos.

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La programación se completa con Mati RJ, quien formará parte de la fecha junto a los otros dos artistas. El encuentro propone reunir diferentes recorridos y búsquedas dentro de la música urbana en el escenario de Club TRI.

Las entradas pueden adquirirse de manera online a través de Articket https://articket.com.ar/MIR-NICOLAS-SOSA-66S-MATI-RJ-EN-CLUB-TRI/

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