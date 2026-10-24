El documental Desobediente, que aborda la historia de familiares de represores que repudiaron los crímenes de sus padres y rompieron los pactos de silencio, se proyectará hoy a las 18:00 en la Sala Payró (Boulevard Marítimo 1903). Tras la función, habrá un debate con la participación de su protagonista, Analía Kalinec, el director Federico Coringrato y el guionista Martín Vergara.

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La película reconstruye la trayectoria de Kalinec, hija del ex comisario de la Policía Federal Eduardo Emilio Kalinec, condenado por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar argentina.

A través de su historia personal, el largometraje explora los conflictos éticos y afectivos que atraviesan quienes deciden cuestionar los mandatos familiares y rechazar el silencio frente a los crímenes cometidos por sus propios padres. El relato pone el foco en la construcción de una identidad propia y en el compromiso con la memoria, la verdad y la justicia.

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La producción reúne diálogos y testimonios de referentes de los derechos humanos, la Justicia y el ámbito jurídico. Entre ellos aparecen Taty Almeida, integrante de Madres de Plaza de Mayo; el juez federal Daniel Rafecas; Ana María Careaga y el jurista español Baltasar Garzón.

También incorpora las experiencias de Loreto Urraca y Bárbara Brix, descendientes de figuras vinculadas al franquismo y al nazismo, respectivamente. Sus testimonios amplían la mirada sobre las rupturas familiares y los posicionamientos públicos de quienes rechazan los crímenes cometidos por generaciones anteriores.

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Desobediente aborda, además, el surgimiento en 2017 del colectivo Historias Desobedientes, integrado por familiares de genocidas que repudian los delitos de lesa humanidad cometidos durante las dictaduras. La película también muestra los vínculos de esta organización con agrupaciones de Chile, Uruguay, Paraguay, España y Alemania.

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