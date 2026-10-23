La cantante, compositora y directora artística Sol Feige se presentará mañana a las 21:00 en Bajo Tierra, el club de jazz ubicado en el subsuelo de Torres de Manantiales. El concierto estará dedicado a grandes canciones de la década de 1980, reinterpretadas con influencias del soul y el R&B, en una propuesta impulsada junto a Bebop Club.

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Con más de una década de trayectoria vinculada al soul, el funk y el R&B, Feige ofrecerá versiones de temas emblemáticos de artistas y agrupaciones como Simply Red, Sade, Toto, Hall & Oates y Lisa Stansfield. El repertorio propone recuperar clásicos de esa época a través de nuevos arreglos y una interpretación personal.

La artista cuenta con experiencia en colaboraciones internacionales, entre ellas trabajos junto a Robin Banerjee, guitarrista que integró la banda de Amy Winehouse, y participaciones en producciones vinculadas con figuras de la música argentina como María Becerra y Juliana Gattas.

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Para el concierto en Bajo Tierra, Feige estará acompañada por Facu Vidal, Osito Lagos, Pablo Bianchetto y Joaquín Cascardo, músicos de la escena porteña.

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