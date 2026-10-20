El Teatro Auditorium anunció la puesta a la venta de las localidades para las proyecciones programadas en la Sala Piazzolla en el marco de la 41ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que se llevará a cabo del 5 al 16 de noviembre.

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Como sede principal del certamen, el complejo ubicado sobre el Bulevar Marítimo Patricio Peralta Ramos 2280 albergará las ceremonias de apertura y clausura, los títulos de la Competencia Internacional y producciones de las secciones Autores y Autoras, Pequeños Jóvenes y Ganadoras de Grandes Festivales.

Las entradas generales tienen un costo de 5000 pesos -con tarifa reducida de 3000 pesos para estudiantes y jubilados- y pueden adquirirse en la boletería del recinto o mediante el portal Plateanet, incluyendo una promoción de 2x1 en los dos primeros pases de la mañana y de la tarde.

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