El Ciclo Costa Cannabis tendrá este sábado 28 de noviembre su tercer y último encuentro del año en Mar del Plata, con una jornada que reunirá distintas experiencias y perspectivas sobre el cannabis, los hongos y la medicina integrativa. La actividad comenzará a las 20 en Club TRI, ubicado en 20 de Septiembre 2650, con entrada libre y gratuita.

Ads

Puede interesarte

El eje principal será una charla sobre salud y procesos terapéuticos desde la medicina integrativa, a cargo de Cecilia San Martín y Magalí López, integrantes de Espacio Ratio, Centro de Medicina Integrativa. Durante el encuentro abordarán la incorporación del cannabis y los hongos en distintos tratamientos, sus aplicaciones en ámbitos médicos y psicoterapéuticos y los procesos de microdosificación y macrodosificación.

San Martín es médica especialista en cirugía general y mastología, docente universitaria, médica integrativa, fitoterapeuta y micoterapeuta. También es cofundadora de Espacio Ratio, directora médica de la Asociación Civil Ciencia Verde e investigadora clínica enfocada en el estudio del cannabis y los hongos medicinales.

Por su parte, López es psicóloga clínica y psicoterapeuta integrativa. Su trabajo incorpora una perspectiva de derechos humanos y reducción de riesgos y daños, además de desarrollar investigaciones y prácticas vinculadas a las terapias asistidas por psicodélicos. Forma parte de los equipos de Espacio Ratio y Micromanadas.

La programación incluirá también la presentación oficial de la séptima edición del Festival Internacional de Cine Cannábico (FICC Buenos Aires), que se desarrollará del 1 al 7 de marzo de 2027. El anuncio estará a cargo de Alejo Araujo, productor audiovisual, realizador y editor con más de 25 años de trayectoria, cofundador y director del festival y coordinador de Cannabis Festival Network. Como adelanto, se proyectará el cortometraje NOPE, del realizador italiano Sami Schinaia, con una duración de siete minutos.

Ads

Además de las actividades vinculadas a la salud y el cine, habrá una mini feria, un menú especial fungi preparado por la cocina de Club TRI y música a cargo de DJFactory. La conducción de la jornada estará en manos de FOMO.

El encuentro también tendrá un componente solidario: quienes asistan podrán colaborar con la iniciativa de Humana Ciudad mediante la donación de un alimento no perecedero, que será destinado a comedores de Mar del Plata.

La actividad es organizada por Conex Distribuidora y tendrá lugar este sábado 28 de noviembre, desde las 20, en Club TRI (20 de Septiembre 2650). La entrada será gratuita, por orden de llegada y sujeta a la capacidad del espacio.