Abel Pintos recibió un reconocimiento por sus 30 años de trayectoria artística y su compromiso con la educación y la salud pública, durante un homenaje por los 50 años de la revista Noticias realizado en la Legislatura porteña. En su discurso, el cantante compartió un mensaje que le hicieron llegar desde el Cottolengo Don Orione, con el que mantiene una relación solidaria.

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La frase que transmitió fue: “En el Cotolengo la discapacidad no la sufrimos. En el Cotolengo vivimos con alegría”. Las palabras, que puso en voz durante el acto, invitaron a reflexionar sobre la manera de mirar la discapacidad y las experiencias de quienes viven en la institución.

Además, Pintos dedicó la distinción a las personas que residen en el Cottolengo y destacó el valor de la solidaridad y del trabajo conjunto entre distintos ámbitos de la sociedad, especialmente la cultura, la educación y la salud.

El mensaje tuvo una fuerte impronta humana y puso el foco en una mirada que busca correrse del sufrimiento como única perspectiva sobre la discapacidad para destacar también la alegría, los vínculos y la vida compartida.