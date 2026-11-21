Abel Pintos protagonizó una noche inolvidable en Buenos Aires al cerrar su primera temporada en el Teatro Gran Rex con una presentación que terminó trasladándose a plena avenida Corrientes. En el marco de la celebración de sus 30 años de trayectoria, el artista sorprendió a sus seguidores al salir a cantar a la calle, donde una multitud lo acompañó en un cierre cargado de emoción.

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La escena se produjo este viernes, después de la quinta y última función de su Buenaventura Tour, que marcó su debut en uno de los escenarios más emblemáticos del país. Tras cinco conciertos con localidades agotadas, el músico decidió extender la despedida más allá de las puertas del teatro y convertir la avenida porteña en un escenario a cielo abierto.

Frente a miles de personas que se congregaron en las inmediaciones del Gran Rex, Pintos interpretó “No me olvides” y “Motivos”, dos canciones que fueron coreadas por el público y transformaron el cierre de la temporada en una verdadera celebración popular.

Durante las cinco presentaciones, que se extendieron por más de dos horas cada una, el cantante recorrió sus grandes éxitos y sus lanzamientos más recientes, en una propuesta especialmente preparada para esta etapa de su carrera.

Sin embargo, la última noche también tuvo un componente especial vinculado con la historia de la música argentina y el legado de Sandro.

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Antes del espectáculo, Olga Garaventa, viuda del Gitano, visitó a Abel Pintos en su camarín. Ambos compartieron un emotivo encuentro que incluyó la apertura del histórico espacio que utilizaba Sandro durante sus presentaciones en el Gran Rex.

La visita permitió recordar dos coincidencias entre las trayectorias de ambos artistas. Sandro debutó en el Gran Rex cuando cumplía 30 años de carrera, la misma cantidad de años que celebra actualmente Pintos con su llegada al teatro.

Además, la primera función de Abel se realizó el 13 de noviembre, fecha que coincide con el aniversario del lanzamiento del primer disco de Sandro, ocurrido 63 años atrás y especialmente recordado por sus admiradoras, conocidas como “las nenas”.

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De esta manera, el cierre de la temporada reunió música, recuerdos y homenajes en una noche que conectó a dos generaciones de artistas populares.

Con cinco funciones agotadas, un encuentro cargado de simbolismo y una multitud cantando en plena calle Corrientes, Abel Pintos coronó su debut en el Gran Rex con una celebración que trascendió el escenario y sumó un nuevo capítulo a sus tres décadas de trayectoria.