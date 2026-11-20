Marcelo Gobello

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A veces la música no funciona únicamente como un puente entre un artista y su público, sino como un territorio donde las distancias se borran por completo. Eso mismo volvió a quedar demostrado anoche sobre el escenario del Teatro Gran Rex, cuando Abel Pintos convirtió una de las funciones de su serie de conciertos porteños en una extensión natural de aquella jornada histórica vivida el pasado 9 de noviembre en el Pequeño Cottolengo Don Orione.

​Allí, frente a una sala colmada y con la sensibilidad a flor de piel, el músico volvió a compartir "La llave" con Valentina Alfonso (de 18 años, vecina de Burzaco) y Emanuel, los dos jóvenes integrantes del coro de la institución de Claypole con quienes había conmovido hasta las lágrimas al propio papa León XIV durante su paso por la Argentina.

Lo ocurrido en la Avenida Corrientes no nació de un golpe de efecto ni de una formalidad de agenda. Apenas unas horas antes, el propio Cottolengo había difundido en sus redes sociales el video en el que Valentina y Emanuel escuchaban el mensaje personalizado de Abel. Sin intermediarios, con esa calidez serena que lo caracteriza, les pedía que lo acompañaran una vez más: "Si ustedes pudieran y quisieran venir, para mí sería una alegría muy grande. De todo corazón". La respuesta de los chicos resumió la dimensión espiritual y afectiva del encuentro: ella lo definió como "una bendición" y él agradeció "esta oportunidad que Dios nos da para poder cantar con vos".

Más allá de la ovación cerrada del Gran Rex y de la emoción compartida en escena, el verdadero valor de este capítulo radica en lo que no se apaga cuando baja el telón. Para Abel Pintos, aquel cruce en el Cottolengo, donde ensayó a la par del coro y de la orquesta institucional y resumió la experiencia con una frase que lo pinta de cuerpo entero: “Amar es para valientes”, no fue una postal circunstancial ni un episodio cerrado tras la visita papal.

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En su propio mensaje a los chicos, el artista hizo extensivo su abrazo a todos los integrantes del coro y de la orquesta de Don Orione y dejó en claro su intención de regresar pronto al predio de Almirante Brown. Todo indica que esta historia recién empieza: el vínculo tejido entre el músico y la comunidad del Cottolengo tiene la solidez de los compromisos asumidos desde el corazón, abriendo la puerta a nuevos encuentros donde la música vuelva a ser sinónimo de inclusión, fe y encuentro verdadero.

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