La presentación tendrá como eje la obra "El Carnaval de los Animales", una propuesta artística que permitirá al público disfrutar del trabajo realizado por los estudiantes durante su formación académica y artística.

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El dato distintivo del evento es que los protagonistas de la gala son alumnos marplatenses, integrantes del anexo que el ISATC posee en la ciudad y que funciona en el Teatro Tronador BNA. Se trata del único anexo oficial del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón fuera de la Ciudad de Buenos Aires, consolidando a Mar del Plata como un polo de formación artística de excelencia.

La función representará un nuevo paso en el recorrido de los jóvenes artistas que se preparan para egresar en 2026, exhibiendo sobre el escenario las herramientas técnicas e interpretativas adquiridas durante su formación.

Desde la organización destacaron que la gala busca acercar a la comunidad el trabajo que se desarrolla en el anexo local del ISATC y brindar a los estudiantes la posibilidad de compartir con el público el resultado de un año de intenso aprendizaje. Por ello, se invita especialmente a toda la comunidad marplatense y a las familias de la región a acercarse y presenciar este espectáculo.

La cita será el viernes 27 de noviembre a las 15 en el Teatro Tronador BNA, ubicado en Santiago del Estero 1746, abierta a toda la comunidad y con entrada libre y gratuita.

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Un semillero de talento en Mar del Plata

El Anexo Mar del Plata del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón funciona en el Teatro Tronador BNA y constituye una experiencia única en el país. Gracias a esta propuesta, jóvenes de la ciudad y la región pueden acceder a una formación artística vinculada a una de las instituciones culturales más prestigiosas de Argentina sin necesidad de trasladarse a la Ciudad de Buenos Aires.

La Gala de Fin de Año será una oportunidad abierta a todos los vecinos para conocer el trabajo de estos futuros profesionales de las artes escénicas y celebrar el crecimiento de un proyecto educativo que continúa fortaleciendo la actividad cultural marplatense.

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