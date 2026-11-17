Se cumple el primer aniversario de la desaparición física de Daniel "Rocky" Bramajo, un nombre propio indispensable para comprender la historia moderna del rock, el blues y la música popular de Mar del Plata. Baterista de técnica precisa, enorme musicalidad y compromiso absoluto con cada proyecto que integró, "Rocky" dejó una huella imborrable tanto sobre los escenarios como en los estudios y salas de ensayo de la ciudad.

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​A lo largo de más de cuatro décadas de trayectoria, Bramajo supo moverse con naturalidad y contundencia por los más diversos territorios sonoros. Fue testigo y protagonista desde los años formativos de la escena local, con su recordado paso por la emblemática Mimbre (Músicos Independientes Marplatenses Bregando) a comienzos de los años ochenta, hasta la madurez artística de Bregar, proyecto que compartió junto a los hermanos Mario y Claudio Corradini y su inseparable compañero de base rítmica, el bajista Jorge Limiñana, con quien plasmó obras de profundo vuelo autoral como Músico.

​Su versatilidad le permitió transitar sin fisuras desde la fusión y las búsquedas más elaboradas hacia la crudeza eléctrica del blues y el rock visceral. Así quedó demostrado en su paso por bandas fundamentales de la ciudad como Espectro Solar, Garrote Vil y Los Moscardones, donde su pegada firme, su sentido del groove y su criterio como compositor lo convirtieron en un referente respetado por varias generaciones de colegas.

​Uno de los capítulos más memorables de su recorrido artístico tuvo como protagonista a La Minu Band, el proyecto que integró junto a Mario Orbe en guitarra, Marcelo Brilleaux en voz y Jorge Limiñana en bajo. Con esa formación, en formato de cuarteto, dejó registrada una potente versión de "Necesito saber", aquel clásico blues de Los Gatos Salvajes, incluida en un disco antológico dedicado a homenajear la obra de Litto Nebbia.

​La conexión artística con el padre fundador del rock argentino alcanzó su punto culminante el 12 de junio de 2009 en el escenario del Teatro Municipal Colón de Mar del Plata. Aquella noche, Nebbia eligió respaldarse en el trío de La Minu Band, Orbe, Limiñana y Bramajo, para ofrecer un concierto histórico que quedó documentado en el álbum oficial en vivo A su aire (Mar del Plata - 12 de junio de 2009), donde la batería de "Rocky" brilla especialmente en una recordada y vibrante interpretación de "La Balsa".

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​Quienes compartieron ruta, grabaciones y noches de escenario con Daniel Bramajo destacan, por encima de sus condiciones técnicas, su calidez humana, su humor y su pasión innegociable por el oficio de hacer música. A doce meses de su partida, el recuerdo de "Rocky" sigue latiendo en cada compás de la memoria musical marplatense.

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