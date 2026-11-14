Un documental argentino dedicado a la conservación de la fauna marina en la costa bonaerense obtuvo un importante reconocimiento internacional. Se trata de “Pescadores & Guitarras”, una producción que fue premiada en los Jackson Wild / Hollywood Climate Summit Awards 2026, uno de los certámenes más prestigiosos del mundo para contenidos audiovisuales sobre naturaleza y medioambiente.

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La distinción fue entregada en Los Ángeles, Estados Unidos, donde el cortometraje se impuso en la categoría Branded Content, destinada a producciones vinculadas con organizaciones e iniciativas de conservación ambiental.

Con una duración de 28 minutos, la película fue escrita y dirigida por Mariano Fernández, producida por Juan María Raggio y realizada por Jumara Films, con el acompañamiento de Studio BlueGreen y Mar Azul Uruguayo.

La historia transcurre en las costas del sur y sudoeste bonaerense y tiene como protagonista a la Guitarra Grande, una especie marina también conocida como melgacho o pez violín, cuya supervivencia se encuentra seriamente amenazada por la sobrepesca.

El documental sigue el trabajo de los biólogos marinos Andrés Jaureguizar y Sebastián Gómez, quienes impulsaron una iniciativa de conservación junto a pescadores artesanales y recreativos de la región.

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A través de la colaboración entre científicos y comunidades costeras, el proyecto busca obtener información sobre los ejemplares mediante fotografías, mediciones y tareas de marcación, para posteriormente devolverlos al mar.

Uno de los aspectos más destacados de la iniciativa es que sus resultados trascendieron el ámbito científico y audiovisual. A partir del trabajo de concientización, más de cinco concursos de pesca modificaron sus reglamentos para excluir al pez guitarra de las capturas válidas.

Entre los certámenes que incorporaron estos cambios se encuentran las tradicionales 24 Horas de la Corvina Negra, una de las competencias de pesca más reconocidas de la costa bonaerense.

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La producción también fue presentada en Buenos Aires durante el festival Sudamérica Salvaje y seleccionada para participar en encuentros cinematográficos especializados de Países Bajos y Francia, lo que permitió ampliar la difusión internacional de la problemática.

Tras recibir el reconocimiento, los realizadores adelantaron que trabajan en un nuevo documental centrado en la Ría de Bahía Blanca, con el propósito de mostrar la biodiversidad de ese ecosistema y la importancia de su preservación.

El premio representa un reconocimiento para el cine documental argentino y, al mismo tiempo, pone en valor las iniciativas de conservación marina desarrolladas en la provincia de Buenos Aires, donde la articulación entre investigadores y pescadores comienza a generar cambios concretos para proteger especies amenazadas.