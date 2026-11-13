Eduardo Feinmann se consagró como el gran ganador de los Martín Fierro de Cable 2026 al recibir la estatuilla de Oro, el máximo reconocimiento de la ceremonia organizada por APTRA. La gala se realizó este jueves 12 de noviembre en Buenos Aires y reunió a periodistas, conductores y referentes de la televisión argentina.

Ads

Visiblemente emocionado, el conductor de A24 subió al escenario y expresó: “Este premio para mí es un honor y una gran responsabilidad”. Además, recordó a otros periodistas que recibieron la misma distinción, entre ellos Nelson Castro, Gato Silvestre, Marcelo Bonelli y Luis Novaresio.

Uno de los momentos más destacados llegó cuando Feinmann hizo una defensa del ejercicio periodístico y de la importancia de mantener una postura crítica. En ese sentido, afirmó: “Hacer periodismo es incomodar, incomodar a quien sea”, una frase que despertó los aplausos de los presentes.

El periodista también había sido reconocido previamente en la categoría de mejor conducción masculina por su trabajo en Noticiero A24. Durante esa premiación, se refirió a las críticas que recibe por su estilo y aseguró: “Soy políticamente incorrecto y lo seguiré siendo”.

La ceremonia contó con la conducción de Marina Calabró y Sergio Lapegüe, mientras que A24 se posicionó como la señal más premiada de la noche, con seis estatuillas. Entre sus distinciones estuvieron las de mejor señal de noticias, producción integral, conducción femenina para Marina Calabró y labor periodística masculina para Pablo Rossi.

Ads

Por su parte, Ariel Tarico obtuvo dos reconocimientos, uno por su desempeño humorístico y otro por el programa Tarico Fake News, de TN. También fueron premiados Luis Novaresio, Rosario Ayerdi y los periodistas deportivos Diego Latorre y Sebastián "Pollo" Vignolo, quienes compartieron una estatuilla.

La entrega incluyó reconocimientos a producciones periodísticas, culturales, deportivas y de entretenimiento, además de homenajes a figuras vinculadas con la historia de la televisión argentina.

El cierre estuvo marcado por la emoción de Feinmann, quien sumó el Martín Fierro de Oro a su trayectoria y convirtió su discurso en uno de los momentos centrales de una noche dedicada a reconocer el trabajo de la televisión por cable.

Ads