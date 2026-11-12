La cantante Julieta Laso se presentará este viernes 13 a las 20:00 en Club TRI (20 de Septiembre 2650), donde ofrecerá un espectáculo para presentar en vivo las canciones de Fabriquera, su más reciente producción discográfica. La artista estará acompañada por Patricio Cotella en contrabajo y Leandro Angeli en guitarra, en una propuesta que combina tango, poesía y canción popular.

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En este nuevo trabajo, Laso retoma las raíces de su interpretación tanguera y construye un universo sonoro atravesado por la poesía y la estética orillera. El álbum es el resultado de dos años de trabajo artístico junto a Daniel Melingo, una colaboración que marcó su evolución interpretativa y que se refleja en la identidad musical del disco.

El repertorio reúne composiciones inéditas y obras de autores como Julián Centeya, Evaristo Carriego, María Celeste Torre, Patxi Andion y el propio Melingo, en una combinación que recupera distintas expresiones de la tradición popular argentina.

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Para su presentación en Mar del Plata, la cantante ofrecerá un formato de trío intimista junto a Patricio Cotella y Leandro Angeli. La propuesta apuesta a una puesta renovada, en la que confluyen el tango, la canción popular y la fuerza expresiva de su voz.

La fecha en Club TRI forma parte de una gira internacional que llevará el universo musical de Fabriquera a distintas ciudades del país, entre ellas Rosario, Córdoba, Mendoza, Tandil, La Plata, Tucumán y Salta. El recorrido también incluirá presentaciones en Montevideo, Uruguay, y Santiago de Chile.

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