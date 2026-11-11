Mar del Plata despide a Marcelo Fabián Sacco, cantante y uno de los referentes más reconocidos del punk rock local. Su muerte, ocurrida en las últimas horas tras sufrir un paro cardiorrespiratorio, generó numerosas expresiones de dolor entre músicos, amigos y seguidores que compartieron su recorrido.

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Sacco fue una figura singular de la escena marplatense. Controvertido para algunos, querido por muchos, construyó una identidad propia dentro de una cultura musical que encontró en la autogestión, la independencia y los escenarios barriales sus principales espacios de expresión.

En 2004 fundó The Garkas junto a Ariel Biondi. Con influencias del punk español, como La Polla Records, la banda comenzó ligada a las versiones de otros grupos y fue desarrollando con el tiempo un repertorio propio. Durante más de dos décadas, Sacco sostuvo ese proyecto y también formó parte de Mal de Parkinson, otra de las bandas vinculadas a la historia del punk local.

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Su recorrido quedó asociado a distintos escenarios de la ciudad, entre ellos espacios emblemáticos de la cultura rock marplatense. La Vinoteca Perrier, donde se presentó en innumerables oportunidades con sus bandas, será también el lugar elegido para despedirlo: sus restos serán velados allí, en España 2051.

Además de su trayectoria musical, Marcelo era hermano de Uby Sacco, el histórico boxeador marplatense que fue campeón mundial y uno de los grandes ídolos deportivos de la ciudad durante las décadas de 1980 y 1990.

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Con su muerte se va una personalidad difícil de encasillar, pero imposible de separar de la historia del rock independiente de Mar del Plata. Su voz, sus canciones y su presencia dejaron una marca en una escena que ayudó a construir y que hoy lo despide.

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