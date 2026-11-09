El 41° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata continúa desplegando su programación con propuestas abiertas a la comunidad. Este martes 10 de noviembre, a las 20, los jardines de Villa Victoria se convertirán en una sala de cine al aire libre para recibir la proyección gratuita de “Parque Lezama”, la película dirigida por Juan José Campanella.

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La actividad tendrá lugar en el Centro Cultural Victoria Ocampo, ubicado en Matheu 1851, y contará con dos invitados especiales: el reconocido actor Eduardo Blanco, uno de los protagonistas del largometraje, y la directora de arte Salula Benavente, quienes participarán de un intercambio con los espectadores.

Antes de la proyección, ambos referentes compartirán unas palabras de bienvenida y ofrecerán detalles sobre el proceso creativo de la producción, en una oportunidad para conocer de cerca el trabajo detrás de la adaptación cinematográfica.

“Parque Lezama” lleva a la pantalla grande la exitosa obra teatral homónima, bajo la dirección de Campanella, y propone una experiencia que combina el lenguaje cinematográfico con la esencia de una historia que conquistó al público sobre los escenarios.

La elección de Villa Victoria como escenario aporta un atractivo particular a la propuesta, al reunir el patrimonio cultural marplatense con una de las celebraciones cinematográficas más importantes del país.

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La iniciativa forma parte de las actividades destinadas a ampliar el acceso al cine nacional, permitiendo que vecinos y turistas disfruten de producciones destacadas sin necesidad de adquirir entradas.

Desde la organización recordaron que todas las funciones programadas en Villa Victoria y el Teatro Colón son gratuitas, con ingreso hasta completar la capacidad de cada espacio.

De esta manera, el festival suma una nueva oportunidad para disfrutar del séptimo arte en un entorno singular, con la posibilidad de compartir la experiencia junto a quienes participaron en la realización de la película.

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