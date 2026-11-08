La cuarta jornada del 41° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata ofrece una programación variada que va desde el clásico remasterizado Historia de Tokio hasta el homenaje rolinga de Argentina Stone, junto con las películas Gentle monster, Everybody digs Bill Evans y Club kid.

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Si cuenta con el tiempo y tiene aires revisionistas, qué mejor que acercarse al Teatro Colón a las 11:30 para ver la proyección de Historia de Tokio de Yasujiro Ozu, uno de los grandes clásicos del cine japonés en versión restaurada; una película icónica que sirve de molde para varios melodramas familiares que exploran la dificultad de los vínculos. La proyección es gratuita, así que se recomienda llegar con tiempo para no quedarse sin entradas.

Si se quedó afuera, tal vez pueda hacerse una escapada hasta el Ambassador 1 donde desde las 12:30 se proyectará Gentle Monster de Marie Kreutzer, con una de las jóvenes talentosas del cine francés, Léa Seydoux, y una leyenda como lo es Catherine Deneuve. Una historia sobre revelaciones y replanteos existenciales.

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Si le gusta el jazz tal vez le interese acercarse al Ambassador 1, porque a las 15:00 se proyectará Everybody digs Bill Evans del experimentado documentalista Grant Gee en su primera ficción. La película abordada la figura del músico desde una perspectiva particular, que es la crisis que le genera la muerte de un bajista, al que consideraba su alma gemela musical.

A las 17:00 en la Sala Piazzolla se verá una de las películas indie norteamericanas del año, Club Kid de Jordan Firstman. El film aborda el tema de la paternidad a partir de la figura de un relacionista público afecto al descontrol al que de buenas a primeras le aparece un hijo que desconocía. La diferencia al cliché la marca el propio Firstman, director y protagonista.

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Aprovechando que el lunes es feriado, el domingo se cierra a las 23:59 en el Ambassador 1 donde se va a proyectar el documental Argentina Stone de Gabriel Grieco, sobre la influencia de la banda liderada por Mick Jagger en la cultura nacional. Un análisis del rolinga, que cuenta además con variados y destacados entrevistados.

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