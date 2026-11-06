Este viernes lluvioso resulta ideal para acercarse al Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que ofrece en su segunda jornada una variada programación para este viernes, con películas de directores como James Gray, Cristian Mungiu y Pierre Salvadori, una nueva función de Caballo salvaje nueve y un documental dedicado a Diego Maradona. La brújula de El Marplatense te indica por dónde ir.

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La jornada puede arrancar temprano. A las 14:50 en el Aldrey 3 se verá Tigre de papel, la nueva película de James Gray, el director de Los amantes y otras interesantes películas de esa zona gris de un mainstream indie que también forma parte de la industria del cine norteamericano. Aquí cuenta con Adam Driver, Scarlett Johansson y Miles Teller en una historia de época que tiene como centro a dos hermanos que en búsqueda del Sueño Americano terminan involucrados en una trama que involucra a la mafia rusa.

Si no pudo ver esa, no se preocupe, que a las 16:00 en la Sala Piazzolla hay una nueva oportunidad de ver Caballo salvaje nueve, la película de apertura. El film de Martin McDonagh sigue a dos agentes de la CIA que están en Chile, los días previos del golpe que derrocará a Salvador Allende. Si bien hay apuntes políticos, lo que hay es una mirada existencialista y amarga sobre la libertad. Y lo que hay, sobre todo, son grandes actuaciones, especialmente de John Malkovich y Steve Buscemi, en un personaje de reparto clave y desopilante.

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Hacia la noche hay varias propuestas para elegir. Una de ellas, si usted es maradoniano, es ir a ver el documental El Diego que nadie vio de Román Cárdenas a las 22:10 en el Aldrey 4. La idea de la película es retratar al astro futbolístico a través del registro cercano de quien estuvo siempre a su lado, aunque en silencio, capturando instantes cotidianos y privados.

Otro plato fuerte puede ser a las 22:50 en el Aldrey 2 donde se verá la última ganadora de la Palma de Oro en Cannes, Fjord de Cristian Mungiu. La película rumana cuenta con dos estrellas del cine global, Renate Reinsve -reciente nominada al Oscar- y Sebastian Stan -sí, el actor de las películas de Marvel- en el marco de un drama sobre una pareja de origen rumano-noruega que se muda a un pueblo y quedan inmersos en una historia sumamente tensa a partir de una situación de violencia escolar.

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Más tarde incluso, a las 23:10 en el Aldrey 1 se proyectará La Venus eléctrica de Pierre Salvadori. Ambientada en la París de 1928, sigue a un joven pintor en crisis, que intenta conectar con su esposa muerta a través de una clarividente. Este film, aunque criticado como demasiado ligero, fue elegido como película de apertura de la última edición del Festival de Cannes.

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