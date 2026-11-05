Mar del Plata vuelve a convertirse en el centro de la escena cinematográfica con el inicio de una nueva edición de su Festival Internacional de Cine. La expectativa del público ya se hizo sentir: más de 40 funciones agotaron sus entradas antes de la jornada inaugural, que tendrá lugar este jueves 5 de noviembre con la tradicional alfombra roja y una ceremonia de apertura.

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Desde las 18, la Plazoleta Almirante Brown recibirá a actores, directores, productores y referentes de la industria audiovisual argentina e internacional. La gala contará con la conducción de Guido Záffora y Teté Coustarot, quienes estarán a cargo de una noche que incluirá homenajes y sorpresas.

Entre los nombres destacados que pasarán por la alfombra roja figuran Cecilia Roth, Eva De Dominici, Martín Slipak, Andrea Rincón, Romina Ricci, Maite Lanata, Malena Sánchez, Benjamín Alfonso y Edda Bustamante. También estarán presentes realizadores y productores como Lorena Muñoz, Emilio Kauderer, Victoria Kramer, Gonzalo Demaría y Sebastián “Tato” Manusovich, entre otros.

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La apertura cinematográfica llegará después de la ceremonia, con la proyección de Wild Horse Nine (Caballo salvaje nueve), la película del director británico-irlandés Martin McDonagh que marcará el comienzo oficial de las funciones.

La programación de esta edición incluye propuestas de distintas procedencias y estilos. Entre ellas se destaca la sección Luces Nórdicas, con producciones de Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia; No duermas sola, ópera prima del argentino Talo Silveyra protagonizada por Agustina Benavides; y Mala bestia, de la española Bàrbara Farré. También forman parte de la selección Solidarity, Pacífico y La bola negra, de Los Javis, una de las películas más esperadas.

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Con las primeras localidades agotadas y una programación que reúne producciones nacionales e internacionales, el Festival vuelve a poner a Mar del Plata en el mapa cinematográfico y abre una semana de encuentros entre el público y la industria audiovisual.

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