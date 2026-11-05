Mar del Plata tendrá hoy una jornada con buenas condiciones meteorológicas, temperaturas agradables y presencia de viento del sector oeste. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la máxima llegará a los 23° durante la tarde y no se esperan lluvias a lo largo del día.

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Por la mañana habrá buen tiempo, con cielo despejado y una temperatura que alcanzará los 18°. El viento soplará del oeste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían llegar a los 50 km/h.

Para la tarde se prevé una máxima de 23°, cielo algo nublado y viento del oeste de entre 23 y 31 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h.

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Finalmente, durante la noche el cielo estará parcialmente nublado, la temperatura descenderá a los 17° y el viento rotará al noroeste, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

En cuanto a las precipitaciones, el SMN no pronostica lluvias durante la mañana ni la tarde. Para la noche, la probabilidad será de entre el 0% y el 10%.

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