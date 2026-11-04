La Cámara de la Industria Naval de Mar del Plata manifestó su rechazo y preocupación por el proyecto de ley S-1844/26 sobre el Régimen de Cabotaje, Marina Mercante y Admisión Temporaria, que ingresó a fines de octubre en el Senado de la Nación. La entidad, presidida por Domingo J. Contessi, advirtió que la iniciativa podría generar competencia desleal y perjudicar a los astilleros y talleres nacionales.

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Al analizar los objetivos de la propuesta, Contessi reconoció que se busca reducir los costos del transporte fluvial y marítimo, pero cuestionó el mecanismo elegido. “Se busca un fin loable, pero se lo hace desde una visión incompleta y con serias deficiencias conceptuales. Es un claro caso en el que el remedio puede ser peor que la enfermedad, ya que termina generando competencia desleal y afectando a otras industrias, como la construcción naval”, sostuvo.

Desde la Cámara reconocieron que existe una migración significativa de embarcaciones hacia banderas de conveniencia, como la paraguaya, debido a las asimetrías fiscales y laborales. Sin embargo, señalaron que el proyecto no aborda los costos que implica operar bajo pabellón nacional y, en cambio, habilita el ingreso de buques extranjeros bajo el régimen de admisión temporaria, sin pagar impuestos de importación ni establecer límites de antigüedad.

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Otro de los cuestionamientos apunta a que la iniciativa desconoce la Ley 27.418 de Promoción de la Industria Naval y reproduce aspectos centrales del DNU 340/2025, rechazado por el Congreso.

Frente a este escenario, la entidad solicitó frenar el tratamiento del proyecto en las comisiones de Infraestructura y Presupuesto del Senado y convocar a una mesa de diálogo con representantes de los armadores, talleres y trabajadores del sector.

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El objetivo es elaborar una propuesta que contemple tanto la reducción de los costos del transporte como la protección de la construcción y reparación de embarcaciones en astilleros argentinos.

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En ese sentido, Contessi ratificó la disposición del sector a participar en la búsqueda de alternativas, aunque advirtió sobre los límites que consideran necesarios para defender la actividad nacional: “La industria naval argentina está dispuesta a ser parte de la solución. No puede aceptar ser su variable de ajuste”.

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