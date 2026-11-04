Mar del Plata conserva en sus edificios más reconocidos parte del legado de Alejandro Bustillo. Este 3 de noviembre se cumplieron 44 años de la muerte del arquitecto, fallecido en Buenos Aires en 1982, a los 93 años, cuya obra contribuyó a definir la identidad urbana de la ciudad.

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Su intervención más representativa fue el conjunto integrado por el Casino Central, el Hotel Provincial y la Rambla. Los edificios y su relación con el frente marítimo transformaron el paisaje de la costa y dieron forma a una de las imágenes más características del principal destino balneario argentino.

El Casino Central, inaugurado el 22 de diciembre de 1939, se destaca por sus líneas simétricas, sus amplias galerías y su escala monumental. Su diseño mantiene una continuidad visual con el Hotel Provincial, con el que comparte materiales, proporciones y una estética que combina sobriedad y elegancia.

El hotel completó aquella transformación costera. Sus salones, patios interiores y habitaciones orientadas hacia el mar acompañaron distintas etapas de la vida turística y social marplatense. Ambos edificios, unidos por el espacio público de la Rambla, consolidaron un conjunto que sigue siendo punto de encuentro para residentes y visitantes.

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Otra de las obras que llevan la impronta de Bustillo es el Palacio Municipal, ubicado en avenida Luro e Hipólito Yrigoyen. Inspirado en la arquitectura florentina, el edificio se distingue por su revestimiento de piedra, su gran hall central y la torre con reloj que sobresale en el centro de la ciudad.

Su construcción estuvo a cargo de Luis Falcone. Según la historia del edificio, las diferencias entre Bustillo y el entonces intendente José Camusso por detalles de la ejecución explican que el nombre del arquitecto no figure en la fachada.

La trayectoria de Bustillo también dejó obras destacadas fuera de Mar del Plata, como el Hotel Llao Llao de Bariloche y la sede central del Banco Nación, en Buenos Aires. Sin embargo, su aporte al paisaje marplatense mantiene una presencia cotidiana: sus edificios siguen formando parte de los recorridos, los encuentros y las fotografías que identifican a la ciudad.

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