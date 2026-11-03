Un incendio destruyó por completo una casilla durante la mañana de este martes en el barrio San Salvador, en Mar del Plata. El siniestro se produjo en inmediaciones de San Salvador y Canosa y requirió la intervención de personal del Cuartel Central de Bomberos.

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Según el parte de Bomberos, la vivienda tenía dimensiones aproximadas de 2 por 6 metros.

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Al llegar al lugar, los efectivos trabajaron para controlar el fuego y realizaron una verificación para descartar que hubiera personas en el interior.

No se registraron heridos. La casilla estaba ocupada por una familia que, de acuerdo con la información difundida por medios locales, no se encontraba en el lugar cuando comenzó el incendio.

Las pérdidas materiales fueron totales. Por el momento, no se informaron las causas que originaron el fuego.

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