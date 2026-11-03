Después de un comienzo de semana con temperaturas agradables, Mar del Plata tendrá un martes más fresco e inestable, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Para este 3 de noviembre se espera una jornada con abundante nubosidad, descenso de las marcas térmicas y posibilidades de lluvias hacia la segunda mitad del día.

Ads

De acuerdo con el organismo, la temperatura mínima será de 11°C y la máxima alcanzará los 17°C, valores que marcarán un cambio respecto de las condiciones registradas durante el lunes.

Durante la mañana, el cielo se presentará mayormente cubierto, con un ambiente fresco y sin expectativas de un aumento significativo de la temperatura. Con el avance de las horas, las condiciones podrían desmejorar y dar lugar a chaparrones aislados durante la tarde y la noche.

La probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 10% y el 40% en esos períodos, por lo que no se descartan lluvias de carácter intermitente en distintos sectores de la ciudad.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente desde el sector este, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Por su parte, la humedad relativa se estima en torno al 59%, aunque este valor puede variar a lo largo de la jornada.

Ads

El panorama meteorológico estará acompañado por un ambiente fresco a templado, especialmente en las zonas cercanas a la costa, donde la influencia del viento podría acentuar la sensación de frescura.

De esta manera, el martes se perfila como una jornada poco favorable para las actividades al aire libre, especialmente durante la tarde y la noche, cuando aumentarán las posibilidades de precipitaciones.

Para quienes deban circular por la ciudad, se recomienda tener a mano un abrigo liviano y un paraguas.

Ads