El Municipio de General Pueyrredon anunció que el Punto Verde estará funcionando este jueves de 10:00 a 13:00hs en la plaza San Martín, ubicada de en la esquina de Mitre y San Martín.

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En este nuevo encuentro se podrán alcanzar desechos tecnológicos, aceite vegetal usado, pilas, armazones y lentes de sol, además de residuos plásticos, vidrios, papel, cartón y metales. A su vez, los inscriptos en el Programa Adoptá un Árbol, podrán retirar sus ejemplares de vereda.

El dispositivo busca alcanzar una gestión eficiente de los residuos y la promoción de prácticas sustentables en la comunidad. En el Punto Verde se recepcionan diversos residuos eléctricos o electrónicos (RAEEs), aceite vegetal usado (AVU) en envases plásticos, pilas comunes y/o recargables y lentes de sol, recetados y armazones en desuso.

A su vez, se reciben residuos plásticos, metales, vidrios, papel y cartón, los cuales habitualmente se descartan en la bolsa verde. Y a cambio, los vecinos recibirán un plantín producido por el vivero municipal como forma de compensación ambiental.

Es importante aclarar que el Punto Verde no recepciona ecobotellas, medicamentos, neumáticos en desuso, electrodomésticos grandes, focos de luz y pilas de mercurio.

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Y en el marco del desarrollo del Punto Verde, también estará presente el Programa Adoptá un árbol por el cual, los vecinos que hayan completado el formulario podrán retirar su árbol de vereda. Los interesados en este pueden anotarse en https://bit.ly/inscripcionadoptaunarbol.

Aunque en caso de lluvia, el dispositivo se suspenderá hasta la próxima fecha.

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