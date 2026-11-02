El debate por el costo del transporte público volvió a abrir la agenda del Concejo Deliberante local. En el inicio del cronograma legislativo de la semana, la comisión de Movilidad Urbana comenzó el tratamiento del pedido de incremento tarifario presentado en conjunto por los prestadores del servicio de taxis y remises del Partido de General Pueyrredon.

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La propuesta, formalizada a través de la Nota Particular 150/26, ingresó a la comisión presidida por el concejal Guido García para iniciar el circuito de evaluaciones técnicas y políticas antes de su eventual llegada al recinto. El reclamo del sector apunta a ajustar los valores vigentes de la bajada de bandera y el viaje por ficha frente al aumento proyectado en los insumos, el mantenimiento de las unidades y los costos fijos de la actividad.

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A la par de la discusión tarifaria, la comisión trató una nómina de diez expedientes orientados al reordenamiento del tránsito en la ciudad. Entre las iniciativas con avance legislativo sobresale el proyecto de ordenanza para delimitar un programa de estacionamiento exclusivo para motos y bicicletas en áreas urbanas de alta densidad, con el fin de despejar las veredas y organizar la masa vehicular del centro.

En tanto, el cuerpo deliberativo evaluó la creación de una mesa de trabajo institucional abocada a resolver los reclamos de infraestructura y seguridad vial en el corredor norte del distrito, abarcando a barrios como El Sosiego, Estación Camet, El Tejado, La Trinidad, La Laura, Castagnino, 2 de Abril, Las Margaritas y La Florida.

La reunión contó con el quórum de los concejales Vilma Baragiola, Noelia Álvarez Ríos, Marcelo Cardoso, Solange Flores, Diego García, Ricardo Liceaga Viñas y Horacio Taccone.

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