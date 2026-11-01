Guillermo Montenegro expresó su respaldo a la Patrulla Municipal y a las fuerzas policiales tras un operativo en el que un agente municipal, identificado como L.M., estuvo expuesto a una situación de riesgo al taclear a una moto que se fugaba.

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A través de un mensaje, Montenegro buscó llevar tranquilidad sobre el estado de salud del trabajador. Según indicó, se comunicó personalmente con él y confirmó que se encuentra en óptimas condiciones.

“Me transmitió su convencimiento de que es por acá y de que no hay que aflojar”, señaló el jefe comunal.

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En ese sentido, el intendente puso el foco en la tarea de los integrantes de la Patrulla Municipal y recordó que detrás del cuerpo de seguridad hay trabajadores que se exponen físicamente durante los procedimientos.

“Cuando nombramos a la Patrulla Municipal, nos olvidamos de que la componen personas. Son agentes que ponen el cuerpo, en el sentido más literal del término”, sostuvo.

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Por último, Montenegro agradeció el acompañamiento policial durante el operativo y expresó su reconocimiento a quienes participan de este tipo de intervenciones. También ratificó su respaldo a los agentes que visten uniforme y cumplen funciones de seguridad.

“Es importante que la calle sea de la gente y no de los que no dejan vivir”, concluyó.

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