Unos 60 mil ciudadanos italianos que residen en 16 municipios del sudeste bonaerense están en condiciones de participar de las elecciones para renovar las autoridades del Com.It.Es. de la circunscripción consular Mar del Plata. La votación se realizará por correo entre el 4 de noviembre y el 4 de diciembre, pero quienes quieran participar deberán solicitar previamente su inscripción en el padrón electoral ante el Consulado de Italia en Mar del Plata. El plazo para realizar el trámite vence el 4 de noviembre.

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El Com.It.Es. es el organismo que representa a la comunidad italiana ante las autoridades diplomáticas y consulares y trabaja por su integración en los lugares de residencia. A diferencia de lo que sucede en las elecciones políticas y los referéndums, en esta oportunidad el sobre con el material electoral no llegará automáticamente a todos los ciudadanos habilitados: será enviado exclusivamente a quienes hayan completado el trámite correspondiente dentro del plazo establecido.

Pueden participar los ciudadanos italianos que cumplan con los requisitos legales para votar, residan dentro de la circunscripción consular y estén inscriptos en el AIRE (Registro de Italianos Residentes en el Exterior) con una antigüedad mínima de seis meses respecto de la fecha de la elección.

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Para solicitar el material electoral, deberán completar el formulario de inscripción al padrón y presentarlo ante el consulado correspondiente, acompañado de una copia de un documento de identidad vigente que incluya la firma de su titular.

Con el objetivo de difundir la convocatoria en toda la región, las actuales autoridades del Com.It.Es. de Mar del Plata se encuentran recorriendo distintas localidades. La iniciativa está encabezada por el presidente, el ingeniero Alberto Becchi, junto con las consejeras Ana Biasone y Mariana Lalanne.

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“Quien pide su boleta, vota y se hace escuchar. Es la forma de mostrar que la comunidad italiana en el exterior está presente y es parte activa de la italianidad. El 4 de diciembre es la fecha límite para que el consulado reciba el sobre con el voto, y solo recibirán ese sobre quienes se hayan inscripto antes del 4 de noviembre”, remarcaron las autoridades.

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En Mar del Plata, los interesados pueden acercarse a la sede del Com.It.Es., ubicada en Edison 127, de lunes a viernes de 09:00 a 13:00. También pueden comunicarse al teléfono (0223) 489-6399, escribir a [email protected] o consultar el Instagram @comitesmdp.

Además, se brindará información en otros puntos de la región: en Balcarce, en calle 15 N°629, entre avenida González Chaves y calle 18; en Maipú, en la Sociedad Italiana, ubicada en Rivadavia 555; en General Madariaga, en La Dante, Avellaneda 152; y en Tandil, en ARIT, Pinto 46.

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