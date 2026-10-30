El Consorcio Portuario Regional Mar del Plata realizó hoy la apertura de sobres de la licitación pública para demoler y desguazar la antigua galería de embarque de granos, una estructura de 340 metros de extensión y 27 metros de altura ubicada en la zona operativa del Espigón 3. Siete empresas presentaron sus ofertas para ejecutar una obra que tiene un presupuesto oficial de $3.823.012.066.

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El proyecto contempla el retiro completo de las torres, escaleras, losas, vigas, tabiques y columnas que conforman la estructura, desde el sector de los elevadores hasta la Sección 13ª del espigón, un área destinada al amarre y las maniobras de buques.

De acuerdo con los pliegos de la licitación, los trabajos tendrán un plazo de ejecución de 210 días corridos. Además, se estableció expresamente la prohibición de utilizar explosivos durante las tareas de desmontaje y demolición.

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El presidente del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata, Marcos Gutiérrez, destacó la participación de siete empresas, varias de ellas de alcance nacional, y aclaró que la intervención no afectará las instalaciones de los silos graneleros.

En ese sentido, el funcionario sostuvo que el retiro de la infraestructura fuera de servicio permitirá generar “mejores condiciones de seguridad y una optimización de espacios operativos para la actividad general en zona próxima a uno de los muelles con mayor dinámica de embarcaciones”.

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La obra forma parte de las intervenciones previstas para mejorar las condiciones de funcionamiento del sector operativo del puerto y recuperar espacios actualmente ocupados por instalaciones que quedaron fuera de uso.

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