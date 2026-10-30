El Festival de Héroes del ACV 2026 se llevará a cabo este sábado de 10:00 a 13:00 en la Plaza España, ubicada en avenida Libertad y la costa. Se trata de una iniciativa orientada para la familia, que busca promover la prevención del Accidente Cerebrovascular, brindar herramientas para reconocer sus síntomas y destacar la importancia de actuar rápido ante una emergencia.

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Habrá charlas, actividades participativas, simulaciones, controles de presión arterial y muchas propuestas para compartir en familia. A lo largo de la jornada, los participantes podrán recorrer postas interactivas organizadas en tres ejes fundamentales: Prevención, Reconocimiento de los síntomas y Manejo hospitalario del ACV.

En esta edición, se contará con la presencia de los HÉROES FAST. Franc, Armando, Sophia, Timmy y Tanya ayudarán a los más chicos a descubrir el mundo de la prevención del ACV. En un espacio especialmente pensado para la niñez, habrá actividades lúdicas y educativas para aprender a reconocer los síntomas del ACV, con el objetivo de convertirse en protagonistas de la prevención y transmisores del conocimiento a sus familias.

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Las propuestas referidas al eje de la Prevención, abordarán el control de los factores de riesgo cardiovascular, metabólico y nutricional; la importancia de realizar actividad física y prevenir el sedentarismo, tanto como la prevención del consumo de tabaco, vapeo, alcohol y otras sustancias.

También se brindará información sobre autocuidado, estrés y bienestar emocional, salud bucal y prevención.

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Otro de los ejes centrales será el Reconocimiento de síntomas, en tanto, la detección precoz del ACV mediante la estrategia FAST y la respuesta oportuna. En última instancia se abordará el Manejo hospitalario, para que la comunidad conozca la importancia de una atención rápida.

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