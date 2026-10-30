Un fuerte accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este viernes, alrededor de la 1, en la intersección de Alberti y Entre Río, donde dos vehículos protagonizaron una violenta colisión.

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Según el relato de un testigo, un automóvil gris circulaba con música a alto volumen y realizando presuntas maniobras imprudentes cuando impactó de lleno contra un Peugeot 208 blanco que cruzaba lentamente por Entre Ríos.

Como consecuencia del choque, el Peugeot sufrió importantes daños materiales en su parte delantera izquierda, principalmente en la zona del guardabarros y el sector próximo al faro, tal como se observa en las imágenes registradas en el lugar.

Por otra parte, el vehículo gris no fue visto detenido en la zona después del siniestro, por lo que se presume que su conductor podría haberse retirado. Sin embargo, esta circunstancia no fue confirmada.

Pese a la violencia del impacto, no se registraron personas heridas, aunque el episodio dejó daños materiales en al menos uno de los automóviles involucrados.

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