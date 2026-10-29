Un motociclista terminó hospitalizado tras chocar con una camioneta en avenida Colón
El siniestro ocurrió en la intersección con David Ortega. La víctima, de 33 años, fue trasladada lúcida y consciente al HIGA por el SAME.
Un motociclista de 33 años fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) hoy, luego de protagonizar un choque con una camioneta en la intersección de la avenida Colón y Ortega. La víctima conducía una Corven Triax 150 y fue asistida por personal del SAME.
El siniestro involucró a una motocicleta blanca y un Jeep Renegade rojo, conducido por un hombre de 56 años. Tras el impacto, acudieron al lugar efectivos del Comando de Patrullas Norte y una ambulancia del SAME.
Los profesionales de la salud brindaron las primeras atenciones al motociclista, quien se encontraba lúcido y consciente al momento de ser asistido. Luego, dispusieron su traslado al centro de salud para una evaluación médica.
En el lugar también trabajaron peritos de la Policía Científica y agentes de la Dirección de Tránsito. El conductor del Jeep fue sometido a un control de alcoholemia que arrojó resultado negativo.
Por su parte, la motocicleta fue remitida al playón municipal debido a irregularidades administrativas. La Fiscalía Nº11 dispuso notificar al conductor de la camioneta de la formación de una causa por “lesiones culposas” y avanzar con las diligencias correspondientes.