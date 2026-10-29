Un motociclista de 33 años fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) hoy, luego de protagonizar un choque con una camioneta en la intersección de la avenida Colón y Ortega. La víctima conducía una Corven Triax 150 y fue asistida por personal del SAME.

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El siniestro involucró a una motocicleta blanca y un Jeep Renegade rojo, conducido por un hombre de 56 años. Tras el impacto, acudieron al lugar efectivos del Comando de Patrullas Norte y una ambulancia del SAME.

Los profesionales de la salud brindaron las primeras atenciones al motociclista, quien se encontraba lúcido y consciente al momento de ser asistido. Luego, dispusieron su traslado al centro de salud para una evaluación médica.

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En el lugar también trabajaron peritos de la Policía Científica y agentes de la Dirección de Tránsito. El conductor del Jeep fue sometido a un control de alcoholemia que arrojó resultado negativo.

Por su parte, la motocicleta fue remitida al playón municipal debido a irregularidades administrativas. La Fiscalía Nº11 dispuso notificar al conductor de la camioneta de la formación de una causa por “lesiones culposas” y avanzar con las diligencias correspondientes.

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