Tres operarios sufrieron una descarga eléctrica de alta tensión mientras trasladaban un andamio que quedó demasiado cerca de una línea eléctrica. El episodio se produjo cuando se generó un arco voltaico que alcanzó a los trabajadores.

Ads

Puede interesarte

Tras el incidente, los tres fueron trasladados al Hospital Privado de Comunidad (HPC) para recibir atención médica. Según la información disponible, uno de ellos, de aproximadamente 40 años, se encuentra en estado grave.

Los otros dos trabajadores también fueron derivados al centro de salud, aunque, de acuerdo con los primeros datos, no presentarían un cuadro de la misma gravedad.

Según el relato de un vecino, los trabajadores estaban realizando tareas de construcción cuando se produjo el accidente. La descarga eléctrica alcanzó a los tres operarios y generó un corte de luz que afectó a numerosas viviendas de la zona.

Tras el episodio, los trabajadores fueron trasladados al Hospital Privado de Comunidad (HPC) para recibir atención médica. De acuerdo con la información disponible, uno de ellos, de aproximadamente 40 años, se encontraba en estado grave.

Ads

El incidente también dejó sin electricidad a varias casas cercanas, incluida la de un vecino ubicada a una cuadra del lugar.

Hasta el momento, no trascendieron mayores detalles sobre la evolución de los tres operarios ni sobre las circunstancias precisas en las que ocurrió el accidente.

Ads