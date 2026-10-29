Este jueves 29 de octubre no habrá clases en las escuelas públicas, privadas y municipales de Mar del Plata debido al paro docente nacional convocado tras el femicidio de Nancy Godoy, una maestra de 52 años cuyo cuerpo fue encontrado en la provincia de Corrientes luego de permanecer desaparecida durante 19 días.

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La medida fue impulsada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y el Frente Gremial Bonaerense, con la adhesión del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP).

En General Pueyrredon, el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) confirmó que los docentes del sistema educativo local también se sumarán a la jornada de protesta. De esta manera, la medida afectará el dictado de clases en jardines de infantes y establecimientos de nivel primario y secundario.

Bajo la consigna “Nos falta una maestra. Justicia por Nancy”, las organizaciones sindicales convocaron a una jornada de duelo y movilización para exigir el esclarecimiento del crimen y reclamar mayores medidas de seguridad para los trabajadores de la educación.

Godoy se desempeñaba como directora suplente de la Escuela N.º 626, ubicada en el paraje El Malezal, en el departamento correntino de Esquina. Su cuerpo fue encontrado este miércoles, semisumergido en un antiguo potrero de difícil acceso que todavía no había sido rastrillado. A pocos metros, los investigadores hallaron un bolso.