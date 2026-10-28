Una autobomba del Cuartel de Bomberos Monolito y dos automóviles particulares protagonizaron un choque esta tarde en la intersección de las avenidas Champagnat y Libertad. Pese a la magnitud del impacto, no se reportaron heridos de gravedad.

Ads

Por causas que todavía son materia de investigación, la unidad de emergencias colisionó con los dos vehículos particulares en una zona de intenso tránsito vehicular.

Puede interesarte

Tras el accidente, una ambulancia se desplazó hasta el lugar para asistir a una joven de 26 años que había sufrido un golpe en la cabeza y un traumatismo cervical leve.

El personal médico evaluó a la mujer en la vía pública y constató que se encontraba lúcida, consciente y estable. Debido a su estado, no fue necesario trasladarla a un centro de salud.

Ads

Ads