El anuncio del Gobierno nacional sobre la disolución y liquidación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) generó el rechazo de los gremios estatales, que advierten sobre las consecuencias laborales y sanitarias de la medida.

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Según lo informado por ATE, de los 2.450 trabajadores que actualmente se desempeñan en el organismo, unos 1.000 pasarían a la recientemente creada Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), mientras que otros 450 quedarían en situación de disponibilidad y se eliminarían 1.000 contratos.

En respuesta, la Asociación Trabajadores del Estado anunció una movilización al Ministerio de Defensa para este jueves 29 de octubre, a partir de las 10:30, en rechazo a los despidos y al cierre de dependencias de la obra social.

En este contexto, Diego Lencinas, referente de la CTA, se refirió a la situación y al impacto que la decisión podría tener tanto sobre los trabajadores como sobre los afiliados que dependen de las prestaciones de IOSFA.

Desde los sectores sindicales cuestionan que el proceso de liquidación pueda derivar en una reducción de la atención sanitaria y en mayores dificultades para realizar trámites, reintegros y gestiones administrativas.

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IOSFA cuenta con aproximadamente 352.000 afiliados en todo el país. De acuerdo con los cuestionamientos gremiales, el cierre de delegaciones y la centralización de trámites en Buenos Aires podrían complicar el acceso a la atención personalizada, mientras que el cierre de centros médicos afectaría la posibilidad de acceder a consultas básicas.

Desde ATE, su secretario general nacional, Rodolfo Aguiar, cuestionó duramente la medida y advirtió sobre sus consecuencias laborales y sanitarias. Además, el sindicato anticipó que profundizará las medidas de fuerza si no hay respuestas al reclamo.

El conflicto abre un nuevo frente de tensión entre el Gobierno nacional y los gremios estatales, con preocupación por la continuidad laboral de los trabajadores y el futuro de la cobertura médica de cientos de miles de afiliados.

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