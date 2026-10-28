Mar del Plata tendrá hoy una jornada marcada por el desmejoramiento de las condiciones meteorológicas, con aumento de la nubosidad y probabilidad de tormentas fuertes durante la tarde y la noche, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La temperatura oscilará entre los 10° de mínima y los 20° de máxima.

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Durante la mañana, el cielo estará mayormente nublado y la temperatura ascenderá hasta los 15°, con vientos provenientes del sudoeste.

El cambio más significativo llegará durante la tarde, cuando la máxima alcanzará los 20° y aumentará la probabilidad de lluvias, que se ubicará entre el 40% y el 70%. Para ese momento se pronostican tormentas y vientos del noreste de entre 13 y 22 km/h.

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Durante la noche persistirán las condiciones de inestabilidad, con probabilidad de precipitaciones en el mismo rango y la posibilidad de tormentas fuertes

. La temperatura descenderá hasta los 13°, mientras que los vientos del noreste soplarán entre 7 y 12 km/h.

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