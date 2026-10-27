El Municipio de General Pueyrredon puso en funcionamiento el Centro Único de Emergencias de Mar del Plata, una base operativa destinada a coordinar la prevención y la respuesta ante temporales, inundaciones y otros eventos climáticos extremos. El intendente Guillermo Montenegro recorrió las instalaciones, ubicadas en Guanahani 4499, en el marco de las acciones de preparación frente a los posibles efectos del fenómeno de El Niño.

Ads

El nuevo espacio reúne a la Dirección de Defensa Civil, la Dirección de Riesgos Especiales y Rescates de la Provincia de Buenos Aires y el Servicio de Guardavidas comunal. Además, articula el trabajo con las áreas de Salud, Desarrollo Social, Bomberos y servicios públicos.

La centralización busca facilitar la coordinación entre las distintas dependencias y agilizar el despliegue de recursos ante situaciones críticas. Según se informó, la estructura permitirá convocar y movilizar a más de 1000 trabajadores especializados de diferentes jurisdicciones mediante una mesa de trabajo conjunta.

Puede interesarte

Durante la recorrida, se destacó la experiencia de Montenegro al frente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires entre 2007 y 2015, período en el que coordinó operativos vinculados con distintas emergencias, entre ellas la tragedia ferroviaria de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012.

Al referirse al funcionamiento del nuevo centro, el intendente remarcó la importancia de contar con funciones definidas y equipos preparados para intervenir sin demoras. “Cuando ocurre una emergencia, el vecino no puede esperar a que las distintas áreas se pongan de acuerdo. Hay que saber quién hace qué, tener los equipos preparados y actuar inmediatamente. En una situación crítica, cada minuto cuenta”, afirmó.

Ads

La puesta en marcha del Centro apunta a consolidar un esquema de coordinación operativa entre organismos municipales y provinciales, con el objetivo de mejorar los tiempos de respuesta y organizar el despliegue de personal y recursos frente a situaciones que puedan afectar a la población.

Ads