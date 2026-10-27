Dos personas resultaron heridas este martes por la mañana tras un choque entre dos vehículos en el cruce de la Ruta 88 y la calle Eduardo Arolas, en cercanías del Mercado de Abasto de Mar del Plata.

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El accidente ocurrió alrededor de las 7.22 y motivó la intervención del SAME. Una mujer de 50 años, que sufrió un traumatismo de tórax, fue trasladada al Hospital Privado de Comunidad (HPC).

Además, un hombre de 45 años presentó politraumatismos. Según la información del servicio de emergencias, el siniestro involucró a una Renault Duster y una Chevrolet Tracker.

Las circunstancias en las que se produjo el choque son materia de investigación.

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