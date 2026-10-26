Las entidades que representan a taxistas y remiseros de Mar del Plata solicitaron un aumento del 27% en las tarifas a partir del 1° de diciembre de 2026. El pedido fue presentado ante el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Emiliano Recalt, y deberá ser evaluado antes de su eventual aprobación.

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Según el documento presentado, el estudio de costos realizado por el sector arrojó un incremento del 30,4%, aunque las entidades decidieron solicitar una actualización menor, del 27%, para el servicio de taxis y remises.

De aprobarse la propuesta, la tarifa diurna, que rige entre las 6 y las 22, tendría una ficha de $190 y una bajada de bandera de $2.850, equivalente a 15 fichas.

Por su parte, la tarifa nocturna, vigente entre las 22 y las 6, pasaría a tener una ficha de $228 y una bajada de bandera de $3.420, también calculada sobre 15 fichas.

La solicitud busca actualizar los valores del servicio frente al incremento de los costos de funcionamiento que enfrentan los trabajadores del sector.

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Por el momento, el aumento no está aprobado y deberá ser analizado por el Concejo Deliberante. En caso de recibir el aval correspondiente, los nuevos valores comenzarían a aplicarse desde el 1° de diciembre.