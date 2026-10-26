La música y una historia compartida unieron a Alejandro Placé, exalumno del Instituto Don Bosco de Mar del Plata, y Pancho Figueroa, exalumno del Instituto Don Bosco de Resistencia, Chaco. Juntos crearon “Zamba de Bienvenida”, una obra pensada como un recibimiento musical al papa León XIV en la Argentina, tierra natal de Francisco.

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La canción lleva letra y música de Figueroa y Placé y es interpretada por Pancho Figueroa. La propuesta reúne la guitarra, el canto y la escritura en un homenaje atravesado por la fe y los recuerdos de su formación.

Para sus autores, el encuentro también expresa la permanencia de las enseñanzas recibidas durante la infancia. La educación salesiana y la devoción por María Auxiliadora constituyen el vínculo que conecta sus recorridos, iniciados en instituciones de distintas ciudades del país.

Desde esa raíz común, ambos buscaron transformar su afecto y su espiritualidad en una composición para compartir con la comunidad. La participación de Placé aporta, además, una conexión marplatense a esta iniciativa artística y religiosa.

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“Zamba de Bienvenida” ya se puede escuchar en YouTube, https://youtu.be/M8SnWPeDB2A?si=OOwSkxMrq3Bsufv1

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