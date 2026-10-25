Mar del Plata se prepara para recibir una nueva edición de la Marcha por Jesús, una convocatoria que reunirá a distintas congregaciones evangélicas de la ciudad el próximo sábado 31 de octubre, con una jornada que combinará música, expresiones de fe y actividades abiertas a toda la comunidad.

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El evento es organizado por APEM – Consejo Pastoral de Mar del Plata y fue declarado de interés por la Municipalidad de General Pueyrredon. Los organizadores esperan una participación multitudinaria y anticiparon que el cierre estará a cargo del reconocido cantante de música tropical Rodrigo Tapari, quien se presentará junto a su banda.

La concentración comenzará a las 15 en Plaza Dardo Rocha, ubicada en avenida Luro y Dorrego. Una hora más tarde, a las 16, los participantes iniciarán el recorrido por avenida Luro en dirección a la costa, hasta llegar al escenario instalado en Moreno y el Boulevard Marítimo, a la altura de Plaza del Milenio.

Se estima que la marcha arribará a su destino alrededor de las 17, momento en el que comenzarán las actividades musicales y el acto central por el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.

La celebración coincide con el 509º aniversario de la Reforma Protestante, cuyo inicio se sitúa el 31 de octubre de 1517, cuando Martín Lutero dio a conocer sus 95 tesis en Wittenberg, Alemania.

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En Argentina, la fecha fue reconocida oficialmente en 2024 mediante una ley nacional, mientras que en General Pueyrredon ya había sido instituida en 2022 a través de una ordenanza del Concejo Deliberante.

Desde la organización destacaron que la propuesta busca reunir a las diferentes comunidades religiosas en una celebración compartida. “No es solo una marcha: es una sola Iglesia proclamando el nombre de Jesús en las calles. Un solo pueblo que se une en clamor y adoración”, expresaron.

Uno de los principales atractivos será la participación de Rodrigo Tapari, quien alcanzó popularidad como integrante de la banda de cumbia Ráfaga y posteriormente desarrolló una carrera solista que lo llevó a presentarse en distintos países.

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El artista, que recibió una nominación a los Premios Gardel en 2019, también compartirá su historia personal y su acercamiento a la fe cristiana, luego de atravesar dificultades relacionadas con el consumo de alcohol.

Durante el encuentro, Tapari brindará su testimonio y ofrecerá una presentación musical destinada a las familias que participen de la jornada.

Por otra parte, se informó que habrá un operativo especial de tránsito durante la tarde del sábado, debido a los cortes de calles previstos sobre el recorrido entre Plaza Rocha y la zona costera. Las autoridades municipales colaborarán con la organización para ordenar la circulación, por lo que se recomienda a los conductores prever posibles desvíos.

Los organizadores invitaron a los asistentes a llevar remeras, banderas, globos o chalecos con los colores asignados a cada región o, alternativamente, con los colores de la bandera argentina. También solicitaron evitar los símbolos particulares de cada congregación, con el objetivo de representar la unidad de las distintas iglesias.

La participación será abierta a toda la comunidad y las actividades culminarán con la presentación de Tapari y su banda frente al mar.