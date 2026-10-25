Mar del Plata tendrá un domingo 25 de octubre con temperaturas bajas, cielo mayormente cubierto y posibilidades de precipitaciones débiles. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones meteorológicas continuarán siendo poco favorables para las actividades al aire libre, en un fin de semana caracterizado por el frío y la inestabilidad.

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El organismo nacional prevé una temperatura mínima de 9°C y una máxima de 13°C, valores inferiores a los habituales para esta época del año. La presencia de viento y la escasa radiación solar contribuirán a mantener una sensación de frío durante buena parte de la jornada.

Durante la madrugada podrían registrarse lloviznas aisladas, mientras que por la mañana predominará la nubosidad. Hacia la tarde y la noche, el pronóstico anticipa una mejora relativa, aunque el cielo continuará mayormente cubierto. Tampoco se descartan lluvias débiles en distintos momentos del día.

El viento será otro de los protagonistas del domingo. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana soplará desde el sudeste, con velocidades que podrían alcanzar los 31 kilómetros por hora. Por la tarde disminuirá su intensidad y rotará hacia el sur, mientras que durante la noche volverá a orientarse desde el sudeste, con registros de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

En cuanto a la humedad, se estima un promedio cercano al 78%, con valores que podrían superar el 80% durante determinados momentos de la jornada. Estas condiciones, sumadas al viento marítimo y las bajas temperaturas, favorecerán un ambiente húmedo y fresco.

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La inestabilidad estará acompañada por la persistencia de aire frío sobre la región costera, luego de un sábado marcado por las precipitaciones y los vientos del sector sur y sudeste. La combinación de estos factores mantendrá las temperaturas por debajo de los valores esperados para una jornada de finales de octubre.

De cara al comienzo de la semana, el lunes 26 continuará el ambiente frío, con una máxima prevista de 12°C. Sin embargo, se anticipa una recuperación gradual de las temperaturas a partir del martes, cuando el termómetro podría alcanzar los 18°C, mientras que para el miércoles se esperan valores cercanos a los 20°C.

De esta manera, Mar del Plata despedirá el fin de semana con un escenario más parecido al invierno que a la primavera. Habrá que esperar algunos días para que el ascenso de las temperaturas permita recuperar condiciones más agradables en la ciudad.