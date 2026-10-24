La Municipalidad de General Pueyrredon y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional Mar del Plata finalizaron los encuentros del programa Salud Inteligente para la Mujer, destinados a fortalecer la prevención, la detección temprana y el acceso a información sanitaria confiable, con especial atención a las mujeres que trabajan en el puerto.

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El ciclo fue organizado por la Secretaría de Salud municipal en articulación con la universidad y tuvo como objetivo promover el cuidado integral mediante la formación de referentes institucionales capaces de difundir conocimientos preventivos y herramientas digitales aplicadas a la salud.

El cierre se realizó en el aula magna de la UTN, con una jornada dedicada al riesgo cardiovascular en las mujeres. La actividad estuvo a cargo de la doctora Mónica Llistosella y la licenciada en Nutrición Verónica Fernández, ambas integrantes de la Secretaría de Salud.

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“Todas las posibilidades que tengamos de acercarnos a la comunidad para poder hacer acciones de atención primaria de la salud, para nosotros son bienvenidas”, señaló Julieta Zanardi, directora general de Atención Asistencial Integrada de la Secretaría de Salud.

En ese sentido, destacó la importancia de incorporar herramientas tecnológicas a las estrategias de prevención: “En este caso, algo tan novedoso como unir la tecnología, que hoy sabemos es algo fundamental en la vida de todos nosotros y sobre todo en el acceso a la salud”.

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A través de estas actividades, la propuesta buscó acercar herramientas de prevención y promover el acceso a información sanitaria confiable, con el propósito de fortalecer el autocuidado y la detección temprana de problemas de salud. La articulación entre el Municipio y la UTN permitió reunir conocimientos de distintas áreas y abordar la salud de las mujeres desde una perspectiva integral, que contempla tanto los aspectos físicos y emocionales como las condiciones del entorno laboral.