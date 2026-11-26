La Justicia Federal hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) contra el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) y ordenó suspender provisionalmente los despidos de un grupo de trabajadores que habían sido incorporados a la planta permanente del organismo en 2023. La decisión también establece que quienes ya hayan sido desvinculados deberán ser reinstalados en sus puestos y bajo las mismas condiciones laborales que tenían antes de la baja.

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El fallo fue firmado por el Juzgado Federal N° 2 de Azul, en una causa impulsada por el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar. El planteo cuestiona los cambios introducidos por el Gobierno nacional en el proceso de disolución del IOSFA y, particularmente, una disposición administrativa que desconoció la estabilidad laboral de agentes que habían sido incorporados a la planta permanente mediante tres resoluciones dictadas en 2023.

En su resolución, el magistrado ordenó a IOSFA suspender los efectos de la Disposición DI-2026-709 y abstenerse de ejecutar desvinculaciones, bajas o modificaciones perjudiciales en la situación laboral de los trabajadores alcanzados. La medida también contempla la reinstalación de quienes ya hubieran sido despedidos, con las condiciones de prestación, remuneración y situación de revista que tenían antes de su desvinculación.

El organismo deberá arbitrar los medios necesarios para cumplir con la orden judicial en un plazo de 48 horas. La cautelar tendrá una vigencia de seis meses, aunque podrá solicitarse una nueva medida al finalizar ese período. El juez aclaró que la decisión es provisoria y no implica un pronunciamiento definitivo sobre la legalidad de las normas cuestionadas.

La presentación de ATE apuntó contra el DNU 1286/2026, que modificó el esquema original de transferencia de personal hacia la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA). Mientras el DNU 88/2026 había previsto el traspaso de la totalidad de los trabajadores, la modificación posterior estableció que solo serían transferidos aquellos puestos y agentes que el directorio de la OSFA considerara necesarios para su funcionamiento.

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A partir de ese cambio, IOSFA dictó el 29 de octubre la Disposición DI-2026-709, mediante la cual sostuvo que las designaciones realizadas en 2023 no habían constituido un procedimiento de ingreso a la planta permanente ni otorgaban a esos agentes el derecho a la estabilidad laboral. En consecuencia, trabajadores de distintas dependencias recibieron notificaciones de desvinculación con fecha de efectivización prevista para el 30 de noviembre.

El juzgado, además, admitió formalmente que el reclamo tramite como un amparo colectivo, al considerar que existe una cuestión común que afecta a un conjunto determinado de trabajadores. Sin embargo, delimitó el alcance de la causa exclusivamente a quienes ingresaron a la planta permanente mediante las disposiciones de 2023 y aclaró que otros reclamos deberán presentarse ante los tribunales correspondientes a cada jurisdicción.

La resolución se conoce en medio de la preocupación expresada por los trabajadores de IOSFA en Mar del Plata, donde, según el planteo llevado al Concejo Deliberante por Diego Lencinas a través de la Banca 25, unas 230 familias podrían verse afectadas por la finalización de contratos. El fallo representa un freno judicial a las desvinculaciones del colectivo alcanzado, aunque no resuelve todavía el futuro del resto del personal ni el proceso de reorganización del organismo.