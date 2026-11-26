Mar del Plata tendrá este jueves una nueva jornada de actividades en el marco del Festival Yeca, que celebrará su cuarta edición del año con una propuesta para vecinos y turistas. La iniciativa se realizará sobre la calle Córdoba, donde los comerciantes gastronómicos ofrecerán promociones especiales y el Municipio acompañará con espectáculos, escenarios y distintas propuestas culturales.

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El director general del Ente Municipal de Turismo y Cultura, Francisco Taverna, destacó que la actividad contará con la participación de la Guardia del Mar, una feria de emprendedores y artistas locales. Además, señaló que las condiciones climáticas previstas permitirán disfrutar de una noche al aire libre y aprovechar la oferta gastronómica y recreativa de la ciudad.

La realización del festival durante un jueves también responde a la agenda de promoción turística que continuará este viernes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde las 16, en el Hipódromo de Palermo, se desarrollará una nueva edición de “Mar del Plata levanta el telón”, el tradicional encuentro que reúne a los elencos y artistas que formarán parte de la temporada de verano.

Según explicó Taverna, además de las figuras y compañías nacionales que llegarán a la ciudad, participarán artistas marplatenses que viajarán a Buenos Aires para integrar la presentación. El objetivo será mostrar la diversidad de propuestas culturales y artísticas que tendrá Mar del Plata durante los próximos meses.

La presentación también incluirá la oferta turística para el verano 2026-2027, con propuestas vinculadas a los espectáculos, la gastronomía, las fiestas y los balnearios. “Es una muy buena oportunidad para ya dar iniciado un poco lo que es este verano 2026-2027”, sostuvo el funcionario, quien destacó las expectativas del sector público y privado de cara a la próxima temporada.

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En ese sentido, Taverna remarcó la apuesta que están realizando los empresarios para atraer visitantes y aseguró que el Municipio acompañará esas iniciativas mediante acciones de promoción y difusión. “Cuando vemos la apuesta fuerte que está haciendo todo el sector privado para traccionar turismo a Mar del Plata, lo que hace obviamente es que la Municipalidad sin dudas acompañe eso”, afirmó.